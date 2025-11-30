Vorteilswelt
USA und Ukraine

Ringen um Frieden: Verhandlungen „nicht einfach“

Außenpolitik
30.11.2025 21:16
US-Außenminister Marco Rubio und der ukrainische Delegationsleiter Rustem Umjerow
US-Außenminister Marco Rubio und der ukrainische Delegationsleiter Rustem Umjerow

Die USA und die Ukraine haben am Sonntag Verhandlungen über ein mögliches Kriegsende aufgenommen. Die Gespräche im US-Bundesstaat Florida seien aber „nicht einfach“, heißt es aus dem Umfeld der ukrainischen Verhandler.

„Die Suche nach Formulierungen und Lösungen“ gehe weiter, lautet der Statusbericht aus dem Umfeld des Kiewer Verhandlungsteams. Alle Teilnehmer seien aber „an einem praktischen Ergebnis interessiert“, damit es weitere Verhandlungen zwischen den USA und Russland gebe. Ein weiterer mit dem Verhandlungsverlauf vertrauter Vertreter sagte, die US-Verhandler wollten „unbedingt, dass die letzten Punkte vereinbart werden, damit sie nach Moskau reisen können“.

Kompliziert seien einzelne Formulierungen, „insbesondere in Bezug auf Gebiete“. Die US-Verhandler sähen sich „ausschließlich als Vermittler und nicht als Partei, die die Ukraine unterstützt“, hieß es weiter. Die US-Vertreter übten einen gewissen Druck auf, alle versuchten aber „konstruktiv zu sein und eine Lösung zu finden“.

Wir haben klare Vorgaben erhalten – die Interessen der Ukraine zu wahren.

Der ukrainische Delegationsleiter Rustem Umjerow

US-Außenminister Marco Rubio sagte, die Gespräche seien „sehr produktiv“ gewesen. Es bleibe jedoch noch Arbeit, um den Krieg zu beenden. Es gebe viele Unwägbarkeiten, sagte Rubio vor Journalisten. Zudem müsse Russland einbezogen werden. Die Gespräche würden im Laufe der Woche fortgesetzt, wenn der US-Unterhändler Steve Witkoff nach Moskau reise. Man sei bereits mit der russischen Seite in Kontakt und habe ein „ziemlich gutes Verständnis“ von deren Ansichten.

„Haben klare Vorgaben erhalten“
Der ukrainische Delegationsleiter Rustem Umjerow teilte auf Telegram mit: „Wir haben klare Vorgaben erhalten – die Interessen der Ukraine zu wahren, einen substanziellen Dialog zu sichern und auf Grundlage der in Genf erzielten Fortschritte voranzugehen“, schrieb er.

Für die US-Seite nahmen Außenminister Marco Rubio, der Sondergesandte von Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner an dem Treffen teil. Nach offiziell unbestätigten Berichten von US-Medien wurde der Golfklub Shell Bay als Tagungsort gewählt.

US-Minister: Geht um mehr als Kriegsende
Rubio betonte vor Ort, es gehe nicht nur darum, einen Krieg zu beenden. In Videos von anwesenden Journalisten, die in US-Medien und sozialen Netzwerken verbreitet wurden, ist zu hören, wie der US-Außenminister das wirtschaftliche Potenzial der Ukraine hervorhebt. „Die Ukraine hat enorme Chancen auf echten Wohlstand.“ Allein durch ein Kriegsende sei dies allerdings nicht zu erreichen. Es gehe darum, einen Weg zu schaffen, der Souveränität, Unabhängigkeit und Wohlstand der Ukraine garantiere. Außerdem solle sichergestellt werden, dass die Ukraine nie wieder einen Krieg führen müsse, sagte Rubio.

