Säumel nach Zittersieg: „Diese Liga ist verrückt“

„Natürlich macht jede Niederlage etwas mit der Mannschaft und deswegen war es nicht so, dass wir wie die Hartberger vor dem Spiel im Flow waren und vor Selbstvertrauen gestrotzt haben. Wir haben gewusst, dass es kein schönes Match, sondern ein Geduldsspiel wird. Es freut mich, dass wir mit den Wechseln das Spiel auf unsere Seite haben ziehen können“, so Jürgen Säumel, der Dimitri Lavalee mit Verletzung verlor. Der Belgier musste mit dick einbandagiertem Knie raus. „Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Dimi ist ein sehr wichtiger Spieler für uns.“