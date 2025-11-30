Vorteilswelt
Bundesliga im Ticker

Frankfurt gegen Wolfsburg ab 17.30 Uhr LIVE

Deutsche Bundesliga
30.11.2025 05:38
Patrick Wimmer
Patrick Wimmer(Bild: GEPA)

Zwölfte Runde der deutschen Bundesliga. Frankfurt empfängt Wolfsburg, wir berichten live – siehe Ticker unten. 

Hier der Liveticker:

Eintracht Frankfurt ist seit fünf Bundesliga-Spielen ungeschlagen (drei Siege, zwei Unentschieden), das ist aktuell nach dem FC Bayern die zweitlängste derartige Serie (gleichauf mit Hoffenheim).

Der VfL Wolfsburg hat sieben der letzten acht Bundesliga-Spiele verloren und ist in dieser Zeit auch in der zweiten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden.

