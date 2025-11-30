LIVE ab 18 Uhr: Damen-Slalom von Copper Mountain

Dritter Torlauf für die Damen in der Weltcup-Saison 2025/26: Wer gewinnt das Rennen und was schaffen die Österreicherinnen? Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Hier der Stand im Gesamtweltcup:
Bereits der dritte Weltcup-Slalom der Saison nach Levi und Gurgl steht heute in Copper Mountain an. Die bisherige Dominanz von Mikaela Shiffrin, die sich zu Beginn der Olympia-Saison in ausgezeichneter Form zeigt, stempelt die US-Amerikanerin in ihrer Heimat zur klaren Favoritin.
„Eine ganz große Amerikanerin, die man stoppen muss!“
Für das bisher beste ÖSV-Slalom-Ergebnis in der noch jungen Saison sorgte zuletzt Katharina Truppe. Sie landete in Gurgl nach starkem zweiten Lauf an sechster Stelle. Ganz vorne, da kann sich aktuell nur Shiffrin selbst schlagen. Truppe bringt es auf den Punkt. „Da ist gerade eine ganz große Amerikanerin, die man stoppen muss, um da vorbeizukommen“, sagte sie lachend. „Ich glaube, wir können uns um Platz zwei kämpfen. Und Katharina Gallhuber fügte hinzu: „Man kann sich irrsinnig viel abschauen. Unfassbar, sie fährt grad so gut Slalom wie nie zuvor, fordert uns alle heraus.“
