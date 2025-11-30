Vorteilswelt
Ski-Weltcup-TICKER

LIVE ab 18 Uhr: Damen-Slalom von Copper Mountain

Ski Alpin
30.11.2025 04:35
Was ist heute für Kathi Liensberger und Co. drinnen?
Was ist heute für Kathi Liensberger und Co. drinnen?(Bild: GEPA)

Dritter Torlauf für die Damen in der Weltcup-Saison 2025/26: Wer gewinnt das Rennen und was schaffen die Österreicherinnen? Wir berichten live (siehe unten).

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Hier der Stand im Gesamtweltcup:

Bereits der dritte Weltcup-Slalom der Saison nach Levi und Gurgl steht heute in Copper Mountain an. Die bisherige Dominanz von Mikaela Shiffrin, die sich zu Beginn der Olympia-Saison in ausgezeichneter Form zeigt, stempelt die US-Amerikanerin in ihrer Heimat zur klaren Favoritin.

„Eine ganz große Amerikanerin, die man stoppen muss!“
Für das bisher beste ÖSV-Slalom-Ergebnis in der noch jungen Saison sorgte zuletzt Katharina Truppe. Sie landete in Gurgl nach starkem zweiten Lauf an sechster Stelle. Ganz vorne, da kann sich aktuell nur Shiffrin selbst schlagen. Truppe bringt es auf den Punkt. „Da ist gerade eine ganz große Amerikanerin, die man stoppen muss, um da vorbeizukommen“, sagte sie lachend. „Ich glaube, wir können uns um Platz zwei kämpfen. Und Katharina Gallhuber fügte hinzu: „Man kann sich irrsinnig viel abschauen. Unfassbar, sie fährt grad so gut Slalom wie nie zuvor, fordert uns alle heraus.“

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

