LIVE ab 18 Uhr: Damen-Slalom von Copper Mountain

„Eine ganz große Amerikanerin, die man stoppen muss!“

Für das bisher beste ÖSV-Slalom-Ergebnis in der noch jungen Saison sorgte zuletzt Katharina Truppe. Sie landete in Gurgl nach starkem zweiten Lauf an sechster Stelle. Ganz vorne, da kann sich aktuell nur Shiffrin selbst schlagen. Truppe bringt es auf den Punkt. „Da ist gerade eine ganz große Amerikanerin, die man stoppen muss, um da vorbeizukommen“, sagte sie lachend. „Ich glaube, wir können uns um Platz zwei kämpfen. Und Katharina Gallhuber fügte hinzu: „Man kann sich irrsinnig viel abschauen. Unfassbar, sie fährt grad so gut Slalom wie nie zuvor, fordert uns alle heraus.“