„Aber Herz und Wurfhand gehören Österreich“

Beim 78:90 in Polen zum Auftakt der WM-Quali zeigten Österreichs Basketball-Herren lange Zeit eine starke Leistung, daran müssen sie am Montag (20.20 Uhr) gegen Lettland anschließen. Die rot-weiß-rote Hoffnung ruht auch auf Erol Ersek, der zuletzt fünf von sieben Dreierwürfen versenkte. Dabei hat er vor zwei Jahren einen anderen Pass angenommen.
NBA-Star Jakob Pöltl, Finn Schot und Luka Brajkovic – es sind die „Riesen“, die Österreich in diesem ersten „Fenster“ der WM-Qualifikation fehlen. Trotzdem hielten die ÖBV-Herren gegen EM-Starter Polen lange Zeit mit. Weil die Werfer ablieferten. Wie Erol Ersek: Fünf seiner sieben Dreierwürfe saßen, mit 19 Punkten war der Wiener zweitbester Scorer hinter Sylven Landesberg. „Für mich ist es gut gelaufen, es ist schön, wenn man sieht, dass der Ball gut fällt“, lächelt der 26-Jährige, „als Team haben wir trotz der großen Ausfälle echt gut dagegen gehalten. Obwohl es schwer ist, so große Körper zu kompensieren.“
