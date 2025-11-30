Vorteilswelt
Eishockey-Liga

Graz 99ers, Red Bull Salzburg und KAC feiern Siege

Eishockey
30.11.2025 21:16
Sieg für die Eisbullen beim HC Innsbruck
Sieg für die Eisbullen beim HC Innsbruck(Bild: GEPA)

Die Spitzenmannschaften der heimischen Eishockey-Liga haben am Sonntag durchwegs Heimsiege gefeiert!

Der KAC revanchierte sich für die Niederlage im ersten Saisonderby mit einem 4:1 gegen den VSV.

Lesen Sie auch:
Mathias From (li.) war der herausragende Akteur bei den Rotjacken im Derby gegen den VSV.
Klagenfurt dreht Spiel
4:1! From führt den KAC mit Hattrick zum Derbysieg
30.11.2025

Pustertal liegt nach einem 7:1-Torfestival gegen die Pioneers Vorarlberg punktgleich mit den Graz99ers an der Spitze.

99ers holen neunten Sieg in jüngsten elf Spielen
Die Steirer ließen beim 3:2 gegen Linz den neunten Sieg in den jüngsten elf Spielen folgen.

Lesen Sie auch:
Michi Schiechl (li.) erzielte den Siegtreffer
Sieg gegen Black Wings
99ers brachen den Fluch der „ewigen Verlängerung“
30.11.2025

Titelverteidiger Red Bull Salzburg setzte sich in Innsbruck mit einem Shutout von ÖEHV-Teamgoalie David Kickert 4:0 durch.

Die Vienna Capitals mussten sich dem HCB Südtirol 0:2 und damit zum sechsten Mal in Folge in Bozen geschlagen geben.

