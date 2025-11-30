Graz 99ers, Red Bull Salzburg und KAC feiern Siege

Die Spitzenmannschaften der heimischen Eishockey-Liga haben am Sonntag durchwegs Heimsiege gefeiert!
Der KAC revanchierte sich für die Niederlage im ersten Saisonderby mit einem 4:1 gegen den VSV.
Pustertal liegt nach einem 7:1-Torfestival gegen die Pioneers Vorarlberg punktgleich mit den Graz99ers an der Spitze.
99ers holen neunten Sieg in jüngsten elf Spielen
Die Steirer ließen beim 3:2 gegen Linz den neunten Sieg in den jüngsten elf Spielen folgen.
Titelverteidiger Red Bull Salzburg setzte sich in Innsbruck mit einem Shutout von ÖEHV-Teamgoalie David Kickert 4:0 durch.
Die Vienna Capitals mussten sich dem HCB Südtirol 0:2 und damit zum sechsten Mal in Folge in Bozen geschlagen geben.
