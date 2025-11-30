Mann dringt in Zoogehege ein – Löwin tötet ihn

Videos, die in den sozialen Medien kursierten, zeigen, wie der Mann über ein Gitter oben auf einer Mauer läuft und dann an einem Baum in das Gehege der Löwin im Zoo „Arruda Câmara“ hinunterrutscht. Das Tier ruht zunächst an einem Wasserbecken neben einem Schauglas, das den Besuchern Einblick gewährt. Die Mauer war Medienberichten zufolge rund sechs Meter hoch.