Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Trauriges Ereignis“

Mann dringt in Zoogehege ein – Löwin tötet ihn

Ausland
30.11.2025 21:57
Die Löwin lief zu dem Mann hin, der in ihr Gehege gekommen war. (Symbolbild)
Die Löwin lief zu dem Mann hin, der in ihr Gehege gekommen war. (Symbolbild)(Bild: frdric - stock.adobe.com)

In einem brasilianischen Zoo ist es zu einem schrecklichen Vorfall gekommen. Ein Mann ist unerlaubt in das Gehege einer Löwin geklettert, diese hat den Mann dann getötet. Der Zoo bleibt vorerst geschlossen.

0 Kommentare

Der Vorfall ereignete sich in der touristischen Küstenstadt João Pessoa im Nordosten des südamerikanischen Landes, wie die örtliche Stadtverwaltung mitteilte. Der Tierpark werde bis zum Abschluss der Untersuchungen geschlossen bleiben.

„Dies ist ein äußerst trauriges Ereignis für uns alle, und wir bekunden unsere Solidarität und unser Mitgefühl gegenüber der Familie“, hieß es aus dem Rathaus. Der Mann sei bisher nicht identifiziert worden.

In den sozialen Medien teilten Nutzerinnen und Nutzer Videos von dem entsetzlichen Vorfall:

Videos, die in den sozialen Medien kursierten, zeigen, wie der Mann über ein Gitter oben auf einer Mauer läuft und dann an einem Baum in das Gehege der Löwin im Zoo „Arruda Câmara“ hinunterrutscht. Das Tier ruht zunächst an einem Wasserbecken neben einem Schauglas, das den Besuchern Einblick gewährt. Die Mauer war Medienberichten zufolge rund sechs Meter hoch.

Lesen Sie auch:
In einem Safaripark in Thailand fielen Löwen einen Tierpfleger an und töteten ihn. (Symbolbild)
Touristen schockiert
Löwen zerfleischen 15 Minuten lang Tierpfleger
10.09.2025
In Touristenhochburg
Löwe entkommt aus Zoo und attackiert Feldarbeiter
06.07.2025

Als die Löwin merkt, dass sich der Mann im Baum befindet, läuft sie dorthin. Der Eindringling stoppt vorübergehend seinen Abstieg, dann rutscht er bewusst weiter hinunter. Ein Video zeigt, wie die Löwin ihn hinunterzieht, wie sich im Gebüsch etwas bewegt und wie der Mann noch kurz läuft.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Familie
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf