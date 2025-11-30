„Trauriges Ereignis“
Mann dringt in Zoogehege ein – Löwin tötet ihn
In einem brasilianischen Zoo ist es zu einem schrecklichen Vorfall gekommen. Ein Mann ist unerlaubt in das Gehege einer Löwin geklettert, diese hat den Mann dann getötet. Der Zoo bleibt vorerst geschlossen.
Der Vorfall ereignete sich in der touristischen Küstenstadt João Pessoa im Nordosten des südamerikanischen Landes, wie die örtliche Stadtverwaltung mitteilte. Der Tierpark werde bis zum Abschluss der Untersuchungen geschlossen bleiben.
„Dies ist ein äußerst trauriges Ereignis für uns alle, und wir bekunden unsere Solidarität und unser Mitgefühl gegenüber der Familie“, hieß es aus dem Rathaus. Der Mann sei bisher nicht identifiziert worden.
In den sozialen Medien teilten Nutzerinnen und Nutzer Videos von dem entsetzlichen Vorfall:
Videos, die in den sozialen Medien kursierten, zeigen, wie der Mann über ein Gitter oben auf einer Mauer läuft und dann an einem Baum in das Gehege der Löwin im Zoo „Arruda Câmara“ hinunterrutscht. Das Tier ruht zunächst an einem Wasserbecken neben einem Schauglas, das den Besuchern Einblick gewährt. Die Mauer war Medienberichten zufolge rund sechs Meter hoch.
Als die Löwin merkt, dass sich der Mann im Baum befindet, läuft sie dorthin. Der Eindringling stoppt vorübergehend seinen Abstieg, dann rutscht er bewusst weiter hinunter. Ein Video zeigt, wie die Löwin ihn hinunterzieht, wie sich im Gebüsch etwas bewegt und wie der Mann noch kurz läuft.
