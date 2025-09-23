Bahnangestellte: „Wollen keine Reallohnverluste“

Anders als die Beschäftigten in der Metallbranche sind die 55.000 Angestellten und Arbeiter bei den österreichischen Eisenbahnen nicht bereit, Reallohnverluste hinzunehmen. Daher kam es am Montag auch nicht zu einer Einigung in der ersten Lohnverhandlungsrunde.
Im Gegensatz zur Metallindustrie sehen sich die Eisenbahner als eine boomende Branche und verweisen auf eine hohe Anzahl an Überstunden, nicht verbrauchten Urlaubstagen und einen hohen Personalbedarf in den kommenden Jahren. „Wir fordern die Abgeltung der rollierenden Inflation für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner“, sagte Gerhard Tauchner, Vorsitzender des Fachbereichs Eisenbahn in der Gewerkschaft vida. „Reallohnverluste, also Lohnkürzungen, werden wir nicht hinnehmen.“
Abschluss bei Metallern ließ Stimmung kippen
Die Verhandlungen hätten konstruktiv begonnen, aber nach dem Bekanntwerden des Metaller-KV-Abschlusses deutlich unter der rollierenden Inflation, die im Zeitraum Oktober 2024 bis September 2025 bei 3 bis 3,1 Prozent liegt, sei die Stimmung auf Arbeitgeberseite umgeschwenkt. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 1. Oktober angesetzt.
