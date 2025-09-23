So viel bleibt Metallern brutto und netto wirklich

Weil sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer am Montag auf einen zweijährigen KV-Abschluss verständigt haben, können die Metaller ihre Einkommensentwicklung über zwei Jahre jetzt schon im Voraus sehen. Unternehmer Bernhard Angeler, der die Webseite rechner.at betreibt, hat ermittelt, wie viel die Beschäftigten ab 1. November 2025 und ab 1. November 2026 brutto erhalten und wie viel ihnen netto – unter Einbeziehung der Anhebung der Steuerstufen – übrig bleibt. Wie die Löhne und Gehälter tatsächlich steigen, zeigt Krone+ in einer übersichtlichen Tabelle.