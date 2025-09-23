Vorteilswelt
Kein Teuerungsabgleich

So viel bleibt Metallern brutto und netto wirklich

Wirtschaft
23.09.2025 11:20
Die Metaller einigten sich am Montag auf einen KV-Abschluss unter der Inflation. Krone+ zeigt, ...
Die Metaller einigten sich am Montag auf einen KV-Abschluss unter der Inflation. Krone+ zeigt, was das je nach derzeitigem Einkommen brutto und netto bedeutet.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Bei den Kollektivvertragsverhandlungen für die Metaller am Montag einigten sich die Sozialpartner so schnell wie noch nie auf einen Abschluss: Die Ist-Einkommen steigen am 1. November 2025 um 1,41 Prozent und ab 1. November 2026 um 1,9 Prozent. Wir zeigen, was das je nach aktuellem Einkommen bedeutet, und zwar brutto und netto.

Weil sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer am Montag auf einen zweijährigen KV-Abschluss verständigt haben, können die Metaller ihre Einkommensentwicklung über zwei Jahre jetzt schon im Voraus sehen. Unternehmer Bernhard Angeler, der die Webseite rechner.at betreibt, hat ermittelt, wie viel die Beschäftigten ab 1. November 2025 und ab 1. November 2026 brutto erhalten und wie viel ihnen netto – unter Einbeziehung der Anhebung der Steuerstufen –  übrig bleibt. Wie die Löhne und Gehälter tatsächlich steigen, zeigt Krone+ in einer übersichtlichen Tabelle.

Porträt von Vergil Siegl
Vergil Siegl
