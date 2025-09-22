Metaller-KV: Gewerkschaft ohne konkrete Forderung

Steigende Kosten, 10.000 Stellen abgebaut

„Wir haben mehr als 20 Prozent an Produktionsleistung verloren“, sagte der Obmann der Metalltechnischen Industrie, Christian Knill. Man habe es in der Branche mit steigenden Kosten zu tun und bereits 10.000 Beschäftigte abgebaut. „Unser Standort ist zu teuer und insofern gehen wir schon ganz stark davon aus, dass es heuer in den Verhandlungen um die Wettbewerbsfähigkeit geht und sozusagen um Zurückhaltung bei den Löhnen und Gehältern“, so Knill. Er peilt einen Abschluss unter der „rollierenden“ Inflationsrate der letzten zwölf Monate von 2,8 Prozent an. Stattdessen will er sich am Inflationsziel der EZB von zwei Prozent orientieren.