„Direkte Bedrohung“
US-Militär tötet in Syrien ranghohes IS-Mitglied
Bei einem Einsatz in Syrien haben US-Streitkräfte ein ranghohes Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet.
Omar Abdul Qader Bassam habe eine „direkte Bedrohung für das amerikanische Staatsgebiet“ dargestellt, teilte die zuständige Kommandozentrale des US-Militärs mit. Irakische Sicherheitsbehörden bestätigten die Tötung des Mannes durch die von den USA angeführte internationale Anti-IS-Koalition.
Nach irakischen Angaben war er für die Durchführung von Einsätzen verantwortlich. Die Operation sei in Zusammenarbeit mit der von den USA geführten internationalen Koalition durchgeführt worden, teilte der irakische Geheimdienst am Freitag mit.
Omar Abdul Qader Bassam, bekannt als „Abdul Rahman Al-Halabi“, wurde beschuldigt, Anschläge in mehreren Ländern, darunter den Bombenanschlag auf die iranische Botschaft im Libanon, durchgeführt zu haben. Er soll auch bei der Planung von Angriffen in Europa und in den USA involviert gewesen sein, hieß es.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.