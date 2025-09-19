US-Militär tötet in Syrien ranghohes IS-Mitglied

Omar Abdul Qader Bassam, bekannt als „Abdul Rahman Al-Halabi“, wurde beschuldigt, Anschläge in mehreren Ländern, darunter den Bombenanschlag auf die iranische Botschaft im Libanon, durchgeführt zu haben. Er soll auch bei der Planung von Angriffen in Europa und in den USA involviert gewesen sein, hieß es.