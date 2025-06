Kämpfer, Waffen, Propaganda: IS steht vor Comeback

Militante Aktivitäten im Internet

In den ersten fünf Monaten 2025 bekannte sich der IS zu 38 Angriffen in Syrien. Hochgerechnet würden sich für das Gesamtjahr gut 90 dieser Fälle ergeben, etwa ein Drittel der Vorjahreszahl, wie Daten der SITE Intelligence Group zeigen. Die Organisation beobachtet militante Aktivitäten im Internet. Im Irak, dem Ursprungsland des IS, gab es den Daten zufolge 2025 bisher nur vier Angriffe, verglichen mit 61 im gesamten Vorjahr. „Der Rückgang der IS-Angriffe in Syrien ist kein Zeichen der Schwäche. Viel wahrscheinlicher ist, dass die Gruppe in eine Phase der Neuausrichtung eingetreten ist“, analysiert Rita Katz, Direktorin der SITE Intelligence Group.