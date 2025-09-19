Zeit für neuen FPÖ-Soziallandesrat wird knapp

TV-Kommissare ermitteln in Adnet
Mit Veronika Ferres
In nicht einmal zwei Wochen soll das künftige blaue Regierungsmitglied in Salzburg schon im Amt sein. Derzeit läuft die Suche nach einem Kandidaten noch, die Partei beschwichtigt. Die „Krone“ kennt die blauen Kandidaten für das Amt ...
Vier Monate sind es inzwischen, seit Ex-FPÖ-Soziallandesrat Christian Pewny seine gesundheitliche Auszeit von der Politik verkündet hat. Vor einem Monat wurde daraus dann ein dauerhafter Abschied. Vier Monate, in denen eine der wichtigsten und größten Abteilungen des Landes politisch praktisch führungslos war.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.