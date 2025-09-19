Zeit für neuen FPÖ-Soziallandesrat wird knapp

Vier Monate sind es inzwischen, seit Ex-FPÖ-Soziallandesrat Christian Pewny seine gesundheitliche Auszeit von der Politik verkündet hat. Vor einem Monat wurde daraus dann ein dauerhafter Abschied. Vier Monate, in denen eine der wichtigsten und größten Abteilungen des Landes politisch praktisch führungslos war.