Zum 18. Geburtstag gab‘s verspätet WM-Ticket

„Für uns ist das richtig cool. Ich glaube, dass wir gemeinsam ein gutes Turnier gekämpft haben“, sagte Ceylin Cetin am Tag danach. Das junge Talent feierte in Frankfurt nicht nur das EM-Debüt im Erwachsenenbereich, sondern auch ihren 18. Geburtstag. „Schon ein besonderer Moment für mich, während so einem Ereignis auch noch den 18. Geburtstag zu feiern“, schilderte die Salzburgerin, die heuer ihre Matura absolviert und im Sommer ein Jus-Studium beginnt.