Winter brachte so viele Touristen wie noch nie

Besonders erfreulich sei die starke Nachfrage in den Hauptwintermonaten, erklärte Leo Bauernberger, Chef der Tourismusgesellschaft des Landes. Das doch deutliche Minus im April sei differenziert zu betrachten. Einerseits sei der Osterreiseverkehr heuer aufgrund des frühen Ostertermins teilweise bereits in den März gefallen, andererseits seien die geopolitischen Unsicherheiten seit Anfang März im Tourismus deutlich spürbar. Die dadurch bedingten internationalen Flugausfälle führten auch in Salzburg zu einem Rückgang bei den Gästen, die per Flugzeug anreisten.