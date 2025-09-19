Wie im Traum: „Spionage“ bei echter NHL-Legende!

Wirtz? „Spiele sind bisher an ihm vorbeigelaufen“
Didi Hamann deutlich:
Nach dem 4:0-Auftaktsieg bei Pustertal empfangen die Eishockey-Cracks der 99ers am Freitag (18.30) Laibach. Zuvor traf die „Krone“ die neue Grazer Hoffnung im Tor. Dabei sprach Maxime Lagace über Druck, warum die Sprache kein Problem ist, warum er überhaupt Goalie wurde und von welchem Kindheitsidol er extrem viel lernte.
Mit einem freundlichen „Hey, schön dich zu treffen“ begrüßte Maxime Lagace die „Krone“ zum Gespräch nach seinem Krafttraining. Auf Englisch. Denn Deutsch spricht der Goalie der 99ers noch nicht. „Meine Teamkollegen und die Menschen in der Stadt machen es mir aber sehr einfach, auch wenn ich kein Wort Deutsch spreche“, grinst der Kanadier.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.