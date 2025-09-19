Wie im Traum: „Spionage“ bei echter NHL-Legende!

Mit einem freundlichen „Hey, schön dich zu treffen“ begrüßte Maxime Lagace die „Krone“ zum Gespräch nach seinem Krafttraining. Auf Englisch. Denn Deutsch spricht der Goalie der 99ers noch nicht. „Meine Teamkollegen und die Menschen in der Stadt machen es mir aber sehr einfach, auch wenn ich kein Wort Deutsch spreche“, grinst der Kanadier.