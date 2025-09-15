Die beste Zeit zum Brennstoffkauf ist schon vorbei

Einlagern oder noch warten, das ist immer die Frage vor dem Winter. Schaut man sich die Preisentwicklung in Oberösterreich vor der Heizsaison an, hat man den idealen Zeitpunkt schon verpasst. Der wäre für Pellets und Öl im Mai gewesen – da waren die Preise um knapp sechs Prozent niedriger. Übersetzt für 3000 Liter Heizöl wären es etwa 150 Euro und bei Pellets rund 95 Euro Ersparnis gewesen.