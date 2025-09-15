Die beste Zeit zum Brennstoffkauf ist schon vorbei

Baum stoppte „Ausritt“ eines Alkolenkers
Die Heizsaison steht vor der Tür, und viele Landsleute müssen Pellets und Öl bunkern. Die „Krone“ kennt die aktuellen Kosten. Im Vergleich zum Vorjahr haben sie angezogen, und heuer scheint die beste Zeit zum Kaufen schon vorbei zu sein. Zwei Brennstoffe haben aber etwa den Preis gehalten.
Einlagern oder noch warten, das ist immer die Frage vor dem Winter. Schaut man sich die Preisentwicklung in Oberösterreich vor der Heizsaison an, hat man den idealen Zeitpunkt schon verpasst. Der wäre für Pellets und Öl im Mai gewesen – da waren die Preise um knapp sechs Prozent niedriger. Übersetzt für 3000 Liter Heizöl wären es etwa 150 Euro und bei Pellets rund 95 Euro Ersparnis gewesen.
