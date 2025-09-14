So tickt Doskozils knallharte Kulturbotschafterin

Auch wenn Claudia Priber, geborene Teklesz, nur 157 Zentimeter misst, ist die Lackendorferin eine echte Powerfrau. Die quirlige und eloquente Managerin, die rund 200 Mitarbeiter führt und dabei „gerne auf Druck und Tempo“ setzt, tritt mit einer natürlichen Präsenz auf und kennt ihren Wert. Sie hat klare Ziele und scheut auch vor leidenschaftlichen Diskussionen mit Landeshauptmann und Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil nicht zurück.