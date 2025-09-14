So tickt Doskozils knallharte Kulturbotschafterin

Speed-Spezialist liegt nach schwerem Sturz im Koma
Schock im Training
Seit zehn Monaten leitet Claudia Priber die Geschäfte der Kultur-Betriebe Burgenland GmbH. mit einer Bilanzsumme von 19 Millionen Euro. Wie geht die 45-jährige Mittelburgenländerin mit den hohen Erwartungen des Landeshauptmannes an sie um? Was hat sie geprägt? Und was treibt sie an? Das Porträt.
Auch wenn Claudia Priber, geborene Teklesz, nur 157 Zentimeter misst, ist die Lackendorferin eine echte Powerfrau. Die quirlige und eloquente Managerin, die rund 200 Mitarbeiter führt und dabei „gerne auf Druck und Tempo“ setzt, tritt mit einer natürlichen Präsenz auf und kennt ihren Wert. Sie hat klare Ziele und scheut auch vor leidenschaftlichen Diskussionen mit Landeshauptmann und Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil nicht zurück.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.