Das sagen Betroffene zum geplanten Kopftuchverbot

Das aktuelle Schuljahr hat gerade begonnen und könnte im zweiten Semester schon Änderungen bringen. Grund: das am Mittwoch im Ministerrat beschlossene Kopftuchverbot, das künftig verbieten soll, dass Mädchen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres an öffentlichen und privaten Schulen ein religiöses Kopftuch tragen.