„Es hat mit zwei besoffenen Surfern begonnen“

Movember: Von Australien um die Welt

„Die Idee für die Movember-Bewegung stammt von zwei besoffenen Surfern im Wirtshaus“, erklärt Manfred Polt, Mitorganisator der PROmi-AM. Um auch Männer für Vorsorge-Untersuchungen zu motivieren, haben zwei Australier 2003 begonnen, sich einen Schnurrbart wachsen lassen. Schnell wurde daraus ein globaler Trend. „Ich finde Movember richtig cool, wir Skifahrer haben uns auch immer einen Schnurrbart wachsen lassen – das Theam ist einfach unglaublich wichtig“, meint Ex-Skistar Philipp Schörghofer. Der ehemalige Teamspieler Manfred Zsak ist überzeugt: „Das Golfturnier ist für mich ein Pflichtevent, ganz klar! Das Thema gehört verbreitet.“