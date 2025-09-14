Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Movember Golf Trophy

„Es hat mit zwei besoffenen Surfern begonnen“

Sport-Mix
14.09.2025 10:01
Zahlreiche Promis sammelten bei einem Golf-Turnier Spenden für den guten Zweck.
Zahlreiche Promis sammelten bei einem Golf-Turnier Spenden für den guten Zweck.(Bild: Andreas Buchwald, Movember-Golftrophy/Fabi )

Stars wie Ex-Skisportler Philipp Schörghofer, Fußball-Legende Florian Sturm oder Golf-Ass Markus Brier schwangen in Ebreichsdorf die Schläger – und das für einen guten Zweck. Bei der 12. PROmi-AM kamen 8.600 Euro Spenden für die Prostatakrebsforschung am Wiener AKH sowie die weltweite Bewegung „Movember“ zusammen.

0 Kommentare

„Dass bekannte Menschen, Markus Brier oder Fernsehkoch Robert Letz unser Vorhaben unterstützen, zeigt, dass sich die harte Arbeit auszahlt. Außerdem darf man nicht vergessen, dass beide Geschlechter in diese wichtige medizinische Sache eingebunden sind. Prostatakrebs betrifft indirekt auch die Frauen – die wollen schließlich gesunde Männer“, sagt Organisator Raimund Fabi mit einem Schmunzeln. Neben der Golfrunde mit den Sportidolen lockten eine Tombola mit Preisen im Wert von 20.000 Euro sowie ein Galaabend zahlreiche Gäste an.

Der Großteil der Spenden fließt direkt an die heimische Forschung: „Wenn wir in Österreich Geld sammeln, dann sollte es auch in Österreich bleiben“, betont Fabi. Inzwischen brachte das Golfturnier fast 100.000 Euro ein. „Prostatakrebs ist die häufigste Krebsart in Österreich, aber gut therapierbar, sofern man ihn frühzeitig erkennt“, erklärt Dr. Heidemarie Ofner. Ihr Kollege Dr. Johannes Franke ergänzt: „Daher ist es so wichtig, das Thema ins Rampenlicht zu holen - Sportidole helfen dabei enorm.“ Ziel sind personalisierte Behandlungen für schnellere Heilungsprozesse.

Scheckübergabe an Frau Dr. Heidi Ofner vom Team AKH Forschungslabor Prostatakrebs.
Scheckübergabe an Frau Dr. Heidi Ofner vom Team AKH Forschungslabor Prostatakrebs.(Bild: Andreas Buchwald, Movember-Golftrophy/Fabi )
(Bild: Andreas Buchwald, Movember-Golftrophy/Fabi)
(Bild: Andreas Buchwald, Movember-Golftrophy/Fabi)
(Bild: Andreas Buchwald, Movember-Golftrophy/Fabi)
(Bild: Andreas Buchwald, Movember-Golftrophy/Fabi)
(Bild: Andreas Buchwald, Movember-Golftrophy/Fabi)
Die Gewinner der Reise mit EVA Air Wien-Asien-Wien im Wert von ca. 3.000 Euro.
Die Gewinner der Reise mit EVA Air Wien-Asien-Wien im Wert von ca. 3.000 Euro.(Bild: Andreas Buchwald, Movember-Golftrophy/Fabi )
Bruttosieger Herren: Alexander Thaller, Bruttosieger Damen: Natascha Ritschka
Bruttosieger Herren: Alexander Thaller, Bruttosieger Damen: Natascha Ritschka(Bild: Andreas Buchwald, Movember-Golftrophy/Fabi )
(Bild: Andreas Buchwald, Movember-Golftrophy/Fabi)
Sieger Gruppe A: Andreas Ansari
Sieger Gruppe A: Andreas Ansari(Bild: Andreas Buchwald, Movember-Golftrophy/Fabi)
Sieger Gruppe B: Anton Zilarsch
Sieger Gruppe B: Anton Zilarsch(Bild: Andreas Buchwald, Movember-Golftrophy/Fabi)
Sieger Gruppe C: Sylvia Lechner
Sieger Gruppe C: Sylvia Lechner(Bild: Andreas Buchwald, Movember-Golftrophy/Fabi)

Movember: Von Australien um die Welt
„Die Idee für die Movember-Bewegung stammt von zwei besoffenen Surfern im Wirtshaus“, erklärt Manfred Polt, Mitorganisator der PROmi-AM. Um auch Männer für Vorsorge-Untersuchungen zu motivieren, haben zwei Australier 2003 begonnen, sich einen Schnurrbart wachsen lassen. Schnell wurde daraus ein globaler Trend. „Ich finde Movember richtig cool, wir Skifahrer haben uns auch immer einen Schnurrbart wachsen lassen – das Theam ist einfach unglaublich wichtig“, meint Ex-Skistar Philipp Schörghofer. Der ehemalige Teamspieler Manfred Zsak ist überzeugt: „Das Golfturnier ist für mich ein Pflichtevent, ganz klar! Das Thema gehört verbreitet.“

Porträt von Sophie Hartl
Sophie Hartl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
185.797 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
135.479 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
122.359 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
2682 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2326 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
1791 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Mehr Sport-Mix
Movember Golf Trophy
„Es hat mit zwei besoffenen Surfern begonnen“
Leichtathletik-WM
Mayer erfüllt sich Traum, Pallitsch im Halbfinale
Krone Plus Logo
Motivation für Spiele
Bob-Pilotin holt im Olympia-Ort zweimal WM-Gold
Boxen
WM-Bronze! Derouiche verliert Halbfinale
Highlights im Video
Handball Tirol siegt schmeichelhaft in Bärnbach

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf