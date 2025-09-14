Vorteilswelt
Megastars traten auf

Bocelli & Williams begeistern bei Vatikan-Konzert

Society International
14.09.2025 10:28
Andrea Bocelli war einer der Superstars, der am Samstagabend auf dem Petersplatz auftrat.
Andrea Bocelli war einer der Superstars, der am Samstagabend auf dem Petersplatz auftrat.(Bild: AP/Gregorio Borgia)

Zehntausende Menschen haben am Abend den italienischen Tenor Andrea Bocelli und den US-Musiker Pharrell Williams bei einem großen Gratiskonzert auf dem Petersplatz bejubelt. Mehr als 70.000 Menschen verfolgten laut Schätzungen das Konzert „Grace for the World“ vor Ort. 

Neben Bocelli und Williams standen auch John Legend, Karol G und Jennifer Hudson, der K-Pop-Star BamBam und das Hip-Hop-Duo Clipse auf der Bühne.

Vor der imposanten Kulisse des Petersdoms sang Bocelli zunächst „Ave Maria“. Während der Italiener intonierte, erleuchtete eine Lichtshow aus Drohnen den Himmel. Später sang Bocelli mit Jennifer Hudson und Karol G jeweils im Duett.

Es folgten verschiedene Einzelauftritte wie etwa Angélique Kidjo mit dem Song „La vida es un carnaval“ und Williams mit seinem Gute-Laune-Hit „Happy“. Begleitet wurden die verschiedenen Acts auf der Bühne von dem Gospelchor Voices of Fire, dem Chor der Diözese Rom sowie einem großen Orchester.

Auch Topmodel Naomi Campbell enterte beim Mega-Konzert im Vatikan die Bühne.
Auch Topmodel Naomi Campbell enterte beim Mega-Konzert im Vatikan die Bühne.(Bild: AFP/FILIPPO MONTEFORTE)

Abschluss von Welttreffen der Geschwisterlichkeit
Das Konzert sollte ein universeller Aufruf zur Brüderlichkeit sein. Das Event bildete den feierlichen Abschluss des dritten Welttreffens der menschlichen Geschwisterlichkeit im Vatikan.

Am Freitag und Samstag trafen sich in Rom internationale Führungspersönlichkeiten, Nobelpreisträger und Aktivisten, um über drängende globale Herausforderungen zu diskutieren und Wege zu finden, die Menschheit wieder enger zusammenzuführen.

Die Auftritte der Superstars wurden von einer spektakulären Lichtershow begleitet.
Die Auftritte der Superstars wurden von einer spektakulären Lichtershow begleitet.(Bild: AFP/FILIPPO MONTEFORTE)
Der Himmel über dem Petersdom erstrahlte während des Konzerts in zahlreichen Farben.
Der Himmel über dem Petersdom erstrahlte während des Konzerts in zahlreichen Farben.(Bild: AFP/FILIPPO MONTEFORTE)
Zehntausende Fans ließen sich dieses Spekakel nicht entgehen.
Zehntausende Fans ließen sich dieses Spekakel nicht entgehen.(Bild: AFP/FILIPPO MONTEFORTE)

Papst Leo nicht live dabei
Papst Leo XIV., der am heutigen Sonntag seinen 70. Geburtstag feiert, verfolgte das Spektakel auf dem Petersplatz nicht live. Die Botschaft hinter dem Konzert dürfte ihm jedoch gefallen.

Am Freitag sagte der Pontifex vor Teilnehmern des Welttreffens: „Die Welt ist derzeit von Konflikten und Spaltungen geprägt – umso wichtiger ist es, dass euch ein starkes und mutiges Nein zum Krieg und ein Ja zu Frieden und Brüderlichkeit eint.“

