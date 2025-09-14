Vorteilswelt
Vier Verletzte

Auto bei Frontalcrash in Garten geschleudert

Steiermark
14.09.2025 10:19
Eines von drei beteiligten Autos landete auf einem Grundstück neben der Straße.
Eines von drei beteiligten Autos landete auf einem Grundstück neben der Straße.(Bild: FF Köppling)

Schwerer Verkehrsunfall Samstagabend im weststeirischen Köppling: Ein 21-jähriger Autofahrer geriet auf die Gegenfahrbahn, touchierte zunächst einen Pkw und krachte dann frontal gegen ein weiteres Auto, das durch die Wucht des Aufpralls in einen Garten geschleudert wurde. Vier Personen wurden verletzt.

Ein 21-Jähriger war am Samstag gegen 18.15 Uhr auf der B 70 Packer Straße in Richtung Voitsberg unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet – laut Polizei „aufgrund von Unachtsamkeit“. 

Der Lenker touchierte zunächst seitlich den entgegenkommenden Pkw eines 40-Jährigen aus Voitsberg. Dann kollidierte er frontal mit dem Auto eines 48-Jährigen aus Graz, dessen Gattin am Beifahrersitz saß. 

Die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun.
Die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun.(Bild: FF Köppling)

Pkw meterweit weggeschleudert
Der Pkw des Grazers wurde durch die Wucht des Aufpralls sechs bis acht Meter in einen angrenzenden Garten geschleudert. Alle vier Unfallbeteiligten wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Graz eingeliefert. Alko-Tests mit allen Fahrern verliefen negativ.

