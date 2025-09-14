Auto bei Frontalcrash in Garten geschleudert

Schwerer Verkehrsunfall Samstagabend im weststeirischen Köppling: Ein 21-jähriger Autofahrer geriet auf die Gegenfahrbahn, touchierte zunächst einen Pkw und krachte dann frontal gegen ein weiteres Auto, das durch die Wucht des Aufpralls in einen Garten geschleudert wurde. Vier Personen wurden verletzt.