FPÖ-Superstar surft auf blauer Erfolgswelle

Vor einigen Jahren noch als Vorarlberger Pendant des Lausbubs „Michel von Lönneberga“ belächelt, hat der inzwischen 34-jährige Parteichef einige Erfolge aufzuweisen – und strebt nach mehr.
„Krone“: Herr Bitschi, die Vorarlberger Freiheitlichen haben Sie am Freitag mit sensationellen 100 Prozent zu ihrem Parteichef gewählt. Gibt es auch neue Ideen oder Vorhaben?
Christof Bitschi: Das Ergebnis auf dem Parteitag ist zum einen eine Bestätigung dafür, dass unser Weg in den vergangenen Jahren der richtige war. Mit dem Rekordergebnis bei der Landtagswahl haben wir den Kurswechsel für Vorarlberg geschafft. Diesen Weg wollen wir konsequent weitergehen. Zum anderen zeigt es, dass wir noch viel vorhaben. Wir wollen Vorarlberg zurück an die Spitze führen. Dazu ist es auch notwendig, die Stimmung im Land wieder zu verbessern.
