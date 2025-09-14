„I wüll wieda ham“: Das erste Austropop-Museum

Die Eröffnungsfeier des „Austropop-Museums“ ist zum Klassentreffen der erfolgreichen Vertreter einer musikalischen Ära geworden. Wer seine musikalischen Gehversuche in den 60er-Jahren in der Region Fürstenfeld und die Erfolge in den nachfolgenden Jahrzehnten verbindet, wollte bei der illustren Vergangenheitsschau nicht fehlen: von STS, Boris Bukowski, EAV, Magic, Opus bis hin zu Carl Peyer. „Es erfüllt mich mit Stolz und Ehre, dass wir noch ganz spät mit diesem wunderbaren Bauwerk geadelt werden“, freut sich STS-Musiker Günter Timischl als waschechter Fürstenfelder.