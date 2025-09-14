Geisterfahrer mit Kindern im Auto gestoppt

Allerdings glaubt er, dass er auf einer Bundesstraße unterwegs sei. Erst als er von anderen Fahrzeuglenkern angehupt wurde, bemerkte der Mann sein Fehlverhalten und drehte abermals um und fuhr wieder die A2 in die vorgeschriebene Fahrtrichtung. Bei der Unterflurtrasse hielt er aufgrund des Rotlichts an. Ein Alkotest verlief negativ. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.