Mopedfahrer (54) starb nach Frontalkollision

Ein schwerer Verkehrsunfall passierte Samstagnachmittag im Linzer Stadtgebiet. Ein 42-Jähriger wollte auf einer Kreuzung nach links abbiegen, ein Mopedfahrer (54) geradeaus fahren. Es kam zur Frontalkollision.
Ein 42-jähriger Linzer wollte am Samstag gegen 16.15 Uhr mit seinem Auto auf der Waldeggstraße in Richtung Römerbergtunnel fahren. An der Kreuzung mit der Bockgasse beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Zur selben Zeit fuhr ein Leondinger (54) mit seinem Moped in die Gegenrichtung.
Im Spital Verletzungen erlegen
In der Kreuzungsmitte kam es zur Frontalkollision, bei der der 54-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde. Unter laufender Reanimation wurde der Zweiradlenker ins Kepler Uniklinikum gebracht, wo er wenig später seinen schwersten Verletzungen erlag. Der Autofahrer blieb unverletzt.
Kommentare
