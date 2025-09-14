Mopedfahrer (54) starb nach Frontalkollision

Im Spital Verletzungen erlegen

In der Kreuzungsmitte kam es zur Frontalkollision, bei der der 54-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde. Unter laufender Reanimation wurde der Zweiradlenker ins Kepler Uniklinikum gebracht, wo er wenig später seinen schwersten Verletzungen erlag. Der Autofahrer blieb unverletzt.