Große Umstrukturierung

Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort

Oberösterreich
11.09.2025 18:00
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Die Lebensmittelkette Hofer plant eine „interne Umstrukturierung“: Administrative Tätigkeiten sollen aus Kostengründen teilweise ausgelagert werden. Ob und wie viele Stellen dadurch wegfallen, ist noch unklar. Wie die „Krone“ nun erfuhr, wird jedenfalls ein großer Standort in Oberösterreich geschlossen.

0 Kommentare

Um Kosten zu sparen, will die Diskonterkette Hofer administrative Tätigkeiten teilweise auslagern. Darüber werden die Mitarbeiter, wie berichtet, dieser Tage informiert. Alle Betroffenen sollen die Option bekommen, an anderen Stellen im Unternehmen weiterzuarbeiten.

Krone Plus Logo

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Philipp Stadler
Philipp Stadler
