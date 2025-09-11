Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort

Die Lebensmittelkette Hofer plant eine „interne Umstrukturierung“: Administrative Tätigkeiten sollen aus Kostengründen teilweise ausgelagert werden. Ob und wie viele Stellen dadurch wegfallen, ist noch unklar. Wie die „Krone“ nun erfuhr, wird jedenfalls ein großer Standort in Oberösterreich geschlossen.