Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen

SPÖ-Ministerin: „Es tut mir leid“

Wie in der „Krone“ bereits vorab berichtet, erhalten nur Pensionen bis 2500 Euro die volle Inflationsabgeltung von 2,7 Prozent. Das betrifft 71 Prozent aller Senioren mit einer gesetzlichen Pension in Österreich. Fast jeder dritte Pensionist zahlt damit aber drauf. „Es tut mir leid, dass wir die Wünsche nicht erfüllen können“, blutete ob des Ergebnisses SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann das Herz. Es sei eine „faire Lösung“ gefunden worden.