Speed-Spezialist liegt nach schwerem Sturz im Koma
Schock im Training
Das Trainingslager der Speed-Spezialisten in Chile wurde von einem schweren Sturz des Italieners Matteo Franzoso überschattet. Der 25-Jährige wurde in ein künstliches Koma versetzt.
Nach der Erstversorgung auf der Piste wurde Franzoso direkt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Santiago geflogen. Dort versetzten die Ärzte ihn in ein künstliches Koma, um die erforderlichen Untersuchungen durchführen zu können.
17 Weltcup-Auftritte
Franzoso, der bisher auf 17 Weltcup-Starts zurückblickt und zweimal in die Punkte fuhr – zuletzt im Februar in Crans Montana -, kämpft nun um seine Gesundheit.
Über den genauen Zustand des Abfahrers will der italienische Skiverband in den kommenden Stunden informieren.
Kommentare
