Aufsteirern: Kunasek bei Bieranstich mit Eiltempo

Schon an Tag eins am Samstag war die Stimmung ausgelassen. Mit so einem gewaltigen Ansturm hatten nicht einmal die Organisatoren selbst gerechnet. „Überwältigend“, freute sich da Alexandra Lientscher vom Veranstaltungsteam Ivents. „Und das Beste daran: diese Stimmung. Als würde man die Tracht anlegen und sofort gut drauf sein.“