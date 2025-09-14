Vorteilswelt
Der Tag im Liveticker

Aufsteirern: Kunasek bei Bieranstich mit Eiltempo

Steiermark
14.09.2025 10:30
Nach nur drei Schlägen floss das Bier in Strömen.
Nach nur drei Schlägen floss das Bier in Strömen.(Bild: Jauschowetz Christian)

Das weiß-grüne Treiben steuert auf seinen Höhepunkt zu: Den ganzen Tag steht Graz kopf – Aufsteirern sei Dank. Mit dem Bieranstich am Hauptplatz ging es offiziell los. Programmhighlights und die schönsten Bilder vom steirischsten aller Feste finden Sie hier im Ticker.

Im Vorjahr meinte es der Wettergott nicht gut mit uns: Zum ersten Mal in seiner mehr als 20-jährigen Geschichte musste das Aufsteirern aufgrund eines Sturmtiefs abgesagt werden. Umso größer war die Vorfreude auf die heurige Ausgabe. Die wichtigsten Eckpunkte:

  • 18 Plätze, Straßenzüge und Innenhöfe werden bespielt.
  • Über 200 Aussteller bieten Schmankerln und Handwerkskunst an.
  • Dazu gibt es Unterhaltung von 900 Musikerinnen und Musikern sowie 350 Tänzerinnen und Tänzern.
  • Die „Krone“-Alm hat mit dem Eisernen Tor einen prominenten Standort und freut sich auf Ihr Kommen.
  • Bei der letzten Ausgabe 2023 wurden 175.000 Besucher begrüßt, die Wertschöpfung bewegt sich bei rund 17 Millionen Euro.

Am Vormittag startete das offizielle Programm, die Innenstadt wird sich rasch füllen.

Aufsteirern live
Alle Infos, Fotos und Videos im „Steirerkrone“-Ticker:

„Steiermark ist Lebensgefühl“, sagte Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) im Vorfeld des Festivals zur „Krone“. Zu diesem Lebensgefühl gehört untrennbar die Kulinarik, die auch heuer wieder großgeschrieben wird.

Schon an Tag eins am Samstag war die Stimmung ausgelassen. Mit so einem gewaltigen Ansturm hatten nicht einmal die Organisatoren selbst gerechnet. „Überwältigend“, freute sich da Alexandra Lientscher vom Veranstaltungsteam Ivents. „Und das Beste daran: diese Stimmung. Als würde man die Tracht anlegen und sofort gut drauf sein.“

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Steiermark

