Aufsteirern: Kunasek bei Bieranstich mit Eiltempo

Das weiß-grüne Treiben steuert auf seinen Höhepunkt zu: Den ganzen Tag steht Graz kopf – Aufsteirern sei Dank. Mit dem Bieranstich am Hauptplatz ging es offiziell los. Programmhighlights und die schönsten Bilder vom steirischsten aller Feste finden Sie hier im Ticker.
Im Vorjahr meinte es der Wettergott nicht gut mit uns: Zum ersten Mal in seiner mehr als 20-jährigen Geschichte musste das Aufsteirern aufgrund eines Sturmtiefs abgesagt werden. Umso größer war die Vorfreude auf die heurige Ausgabe. Die wichtigsten Eckpunkte:
Am Vormittag startete das offizielle Programm, die Innenstadt wird sich rasch füllen.
„Steiermark ist Lebensgefühl“, sagte Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) im Vorfeld des Festivals zur „Krone“. Zu diesem Lebensgefühl gehört untrennbar die Kulinarik, die auch heuer wieder großgeschrieben wird.
Schon an Tag eins am Samstag war die Stimmung ausgelassen. Mit so einem gewaltigen Ansturm hatten nicht einmal die Organisatoren selbst gerechnet. „Überwältigend“, freute sich da Alexandra Lientscher vom Veranstaltungsteam Ivents. „Und das Beste daran: diese Stimmung. Als würde man die Tracht anlegen und sofort gut drauf sein.“
