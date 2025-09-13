Aufwühlender Befund: Mobiles Team hilft bei Demenz

Stetig steigt die Zahl der Demenzerkrankungen an. Im Burgenland leben mehr als 5000 Betroffene mit dieser Krankheit, die viele Gesichter hat. Bis 2050 sollen sich die Fälle verdoppeln. Die Volkshilfe hat früh reagiert: Seit 2008 unterstützt eine erfahrene Crew Patienten und deren Familien. „Mit unserem Mobilen Demenzteam wurde ein bundesweit einzigartiges Angebot geschaffen, das nicht-medikamentöse Behandlungen und psychosoziale Interventionen verbindet, und das direkt im Wohnumfeld“, hebt Präsidentin Verena Dunst hervor.