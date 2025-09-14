Nach Strafzettel-Orgie: Welle von teuren Anzeigen

Verrückt! Der Meister ist Austrias Lieblingsgegner
Sturm-Schreck
Viel Wirbel herrscht nach dem „Krone“-Bericht über eine Flut an Parkstrafen in Döblinger Wohngebieten. Jetzt melden sich weitere Betroffene. Bei ihnen hagelt es sogar Anonymverfügungen. Die „Krone“ weiß, wo man jetzt besonders aufpassen muss.
Seit Wochen spielen sich in Wien Szenen ab, die viele Bewohner verzweifeln lassen. „Früher war das Parken hier geduldet – von Polizei, Bezirk und Parksheriffs. Doch seit August hagelt es Strafen“, so ein Anrainer. Mit der Harmonie ist es jetzt vorbei.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.