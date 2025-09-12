Trump prescht vor:
„Kirk-Attentäter ist in Polizeigewahrsam“
Zweimal hatte das FBI bereits einen Fahndungserfolg vermeldet, musste aber jedes Mal revidieren und den Verdächtigen freilassen. Nun ist US-Präsident Donald Trump vorgeprescht. Er ist sich „sicher“, dass diesmal tatsächlich der Attentäter von Charlie Kirk gefasst wurde.
„Ich denke, dass wir ihn mit großer Wahrscheinlichkeit haben“, gab Trump gegenüber dem TV-Sender Fox News bekannt. „Eine ihm sehr nahe stehende Person“ habe sich bei den Behörden gemeldet, so der Präsident in der Sendung „Fox and Friends“ weiter. Seine Aussagen basierten auf „kurz vor der Sendung“ erhaltenen Informationen, betonte der Republikaner. Das FBI hat die Angaben Trumps bisher nicht bestätigt.
Wie der Nachrichtensender berichtet, hatte der Schütze gegenüber seinem Vater „ein Geständnis“ abgelegt. Dieser habe ihn festgehalten, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Zuvor hatten die Ermittler mehr als 7000 Hinweise auf den möglichen Täter erhalten. Fast 200 Befragungen seien erfolgt. Eine mögliche Tatwaffe wurde in einem Wald entdeckt.
Gouverneur von Utah hofft auf Todesstrafe
Der 31-jährige Kirk war am Mittwoch auf dem Campus der Utah Valley Universität in Orem im US-Staat Utah durch einen Schuss getötet worden. Dort hatte er als Gastredner gesprochen. Der republikanische Gouverneur von Utah, Spencer Cox, sagte am Donnerstagabend (Ortszeit), dass es Vorbereitungen gebe, um die Todesstrafe beantragen zu können. Er geht von einem „politischen Attentat“ aus.
Der Sarg mit Kirks Leichnam wurde in Begleitung des Vize-Präsidenten JD Vance und seiner Frau Usha Vance von Utah nach Arizona, wo der Podcaster gelebt haben soll, überführt. TV-Bilder zeigten, wie Kirks Ehefrau gestützt von Usha Vance aus einem Flugzeug stieg. Trump sagte in Washington, dass er voraussichtlich zur Beerdigung kommen werde.
