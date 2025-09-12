„Kirk-Attentäter ist in Polizeigewahrsam“

Gouverneur von Utah hofft auf Todesstrafe

Der 31-jährige Kirk war am Mittwoch auf dem Campus der Utah Valley Universität in Orem im US-Staat Utah durch einen Schuss getötet worden. Dort hatte er als Gastredner gesprochen. Der republikanische Gouverneur von Utah, Spencer Cox, sagte am Donnerstagabend (Ortszeit), dass es Vorbereitungen gebe, um die Todesstrafe beantragen zu können. Er geht von einem „politischen Attentat“ aus.