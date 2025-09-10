Umstrittenes Kopftuchverbot steht vor dem Vollzug

Hält es diesmal? Die Bundesregierung wird am Mittwoch wohl ein neues Gesetz für ein Kopftuchverbot für alle Mädchen bis 14 Jahre in Begutachtung schicken. Mitenthalten im Gesetzestext: Strenge Regeln und harte Sanktionen für Integrationsverweigerer in Schulen.
Bis in die späten Stunden des Dienstagabends wurde noch verhandelt. Etwaige kurzfristige Änderungen vorbehalten, wird das so heikle Gesetz zum Kopftuchverbot bei Kindern im Rahmen der Ministerratssitzung heute in Begutachtung geschickt. Wie mehrfach berichtet, soll Mädchen im Alter von unter 14 Jahren das Tragen eines Kopftuchs per Gesetz verboten werden.
Mit dem neuen Gesetz soll auch der von Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) geforderte Strafenkatalog für Integrationsverweigerer in Bildungsstätten in Kraft treten. Unwilligen drohen Geldbußen von mindestens einigen 100 Euro bis zu mehr als 1000 Euro für „Wiederholungstäter“.
Die Lehrer sollen Verstöße in Klassen melden, die Polizei muss dann die Verwaltungsstrafen gegen die Eltern exekutieren – lautet der Plan.
„Das Kopftuch ist ein Zeichen der Unterdrückung. Mädchen werden da in einer ganz entscheidenden Phase, wo sich die Persönlichkeit entwickelt, wo sich der Körper entwickelt, hinter dem Kopftuch versteckt und diese extremistischen Tendenzen – grad bei Kindern – haben an unseren Schulen nichts verloren“, erklärt Plakolm in einem Video.
