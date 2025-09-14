So lief Doskozils ganz persönlicher Rettungstest

Großes Lob für alle Einsatzkräfte

Zu einer Effizienzsteigerung hat auch die Neuordnung des Notarztsystems beigetragen. Seit Inkrafttreten des neuen Rettungsgesetzes im Juli 2024 stehen zudem 60 Einsatzteams an 18 Standorten bereit. Zudem ist in jedem Rettungsauto ein Notfallsanitäter an Bord. Ein Garant für schnelle, kompetente Hilfe vor Ort und eine Besonderheit, die nicht in allen Bundesländern Standard ist. Dass das System funktioniert, liegt aber auch an der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen den Einsatzorganisationen, zu denen Rotes Kreuz, Samariterbund, ÖAMTC, Feuerwehr und Wasserrettung zählen.