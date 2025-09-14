„Es wird mir keiner um den Hals fallen, aber …“

Okay, am Mittwoch wartet im ÖFB-Cup Drittligist Oberwart. Ansonsten aber gehen für Rapid die englischen Wochen erst im Oktober los. Noch dazu sind nach der Länderspielpause heute gegen WSG Tirol alle Grün-Weißen ausgeruht. Peter Stöger hat – mehr denn je in Hütteldorf – die Qual der Wahl, nämlich zwei Anzüge (siehe unten), die in der Bundesliga zumindest um die Europacup-Plätze mitmischen müssten.