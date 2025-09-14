„Es wird mir keiner um den Hals fallen, aber …“

Erstmals seit 2015 geht Rapid als Tabellenführer in die sechste Liga-Runde. Im Duell der Ungeschlagenen trifft Rapid (bereits um 14.30 Uhr) auf WSG Tirol. Nach der Länderspiel-Pause sind alle Grün-Weißen ausgeruht, Trainer Peter Stöger hat die Qual der Wahl. Nämlich jetzt zwei Anzüge, viel Qualität im Kader. Umso mehr ist der 59-Jährige als Menschenfänger gefordert.
Okay, am Mittwoch wartet im ÖFB-Cup Drittligist Oberwart. Ansonsten aber gehen für Rapid die englischen Wochen erst im Oktober los. Noch dazu sind nach der Länderspielpause heute gegen WSG Tirol alle Grün-Weißen ausgeruht. Peter Stöger hat – mehr denn je in Hütteldorf – die Qual der Wahl, nämlich zwei Anzüge (siehe unten), die in der Bundesliga zumindest um die Europacup-Plätze mitmischen müssten.
