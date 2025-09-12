„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“

Man wartet nur darauf, Strafen auszustellen

Zusätzlich machte sich Stefan F. nach Erscheinen des „Krone“-Artikels und ob der Parallelen zwischen den beiden Fällen ein Bild vor Ort. Und sprach mit Angestellten eines der Geschäfte in der Angyalföldstraße. Jene meinten, dass regelmäßig ein Herr in einem Auto sitze. Und gezielt jene abstrafe, die der Bäckerei einen Besuch abstatten. Sobald die Personen in der Bäckerei sind, fahre er mit dem Auto zum geparkten Wagen, mache ein Foto und leite es weiter, so die Mitarbeiter. Was zumindest erklären würde, warum man hier bereits nach wenigen Minuten einen Strafzettel „picken“ hat.