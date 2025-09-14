Influencerin: So soll die Atomkraft hip werden

Verrückt! Der Meister ist Austrias Lieblingsgegner
Die 34-jährige Brasilianerin Isabelle Boemeke hat eine Mission. Als erste Atomkraft-Influencerin will sie die Menschheit mit ihren Instagram-Videos davon überzeugen, dass Kernenergie notwendig ist, um den Klimawandel zu bekämpfen. Unterstützung bekommt sie dabei von Schauspielerin Gwyneth Paltrow.
Influencer gibt es mittlerweile so viele wie den berühmten Sand am Meer. Meistens jung, hübsch und immer gut gelaunt. Da werden die neuesten Rezepte vorgestellt und in der hypermodernen Küche nachgekocht, die angesagtesten Styling-Ideen weitergegeben oder von exotischen Urlaubsdestinationen gepostet, dass die Follower der blanke Neid frisst. Um hier noch auffallen zu können, muss man sich also etwas ganz Besonderes einfallen lassen.
