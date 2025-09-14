Bob-Pilotin holt im Olympia-Ort zweimal WM-Gold

Katrin Beierl präsentierte sich bei der Anschub-WM in Cortina d`Ampezzo in absoluter Frühform. Die ehemalige Leichtathletin sicherte sich im Monobob überraschend Gold: „Damit habe ich nicht gerechnet.“ Richtig glänzte die Wahl-Innsbruckerin aber im Zweier-Bob. Die 32-Jährige dominierte mit der kürzlich eingebürgerten Jamaika-Sprinterin Christania Williams den Bewerb.