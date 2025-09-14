Burschen liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Die Streife der Polizeiinspektion Pradl in Innsbruck wurde kurz nach Mitternacht auf den Wagen der Burschen aufmerksam, weil dieser viel zu schnell unterwegs war. Also schalteten die Beamten Blaulicht und Folgetonhorn ein und folgten dem Pkw, doch dieser beschleunigte sein Tempo weiter und dürfte laut Polizei versucht haben, der Streife zu entkommen. Im Zuge der Verfolgungsjagd mussten mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer dem flüchtenden Fahrzeug ausweichen.