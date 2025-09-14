Burschen liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Spektakuläre Szenen spielten sich in der Nacht auf Sonntag in der Tiroler Landeshauptstadt ab: Eine Polizeistreife verfolgte drei junge Männer in einem Auto, die sich zunächst nicht anhalten lassen wollten. Als Begründung für ihre Flucht hatte der Fahrer (19) eine ungewöhnliche Erklärung parat.
Die Streife der Polizeiinspektion Pradl in Innsbruck wurde kurz nach Mitternacht auf den Wagen der Burschen aufmerksam, weil dieser viel zu schnell unterwegs war. Also schalteten die Beamten Blaulicht und Folgetonhorn ein und folgten dem Pkw, doch dieser beschleunigte sein Tempo weiter und dürfte laut Polizei versucht haben, der Streife zu entkommen. Im Zuge der Verfolgungsjagd mussten mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer dem flüchtenden Fahrzeug ausweichen.
Von Person mit Waffe bedroht worden
Schließlich gelang es der Polizei aber doch, den Wagen anzuhalten. Darin befanden sich drei junge Österreicher (16, 19 und 20). Der 19-Jährige, der am Steuer saß, stand nicht unter Alkoholeinfluss. Für seinen haarsträubenden Fahrstil und die Flucht hatte er eine Erklärung parat: Er sei kurz zuvor von einer Person mit einer Waffe bedroht worden.
Der 19-jährige Fahrzeuglenker gab als Grund für die Flucht an, dass er kurz zuvor von einer Person mit einer Waffe bedroht worden sei.
Die Polizei in einer Aussendung
Die Polizisten leiteten eine Fahndung nach dem Pkw ein, von dem aus die Drohung erfolgt sein soll. Diese verlief allerdings negativ. Wie der Sachverhalt sich wirklich dargestellt hat, sollen nun weitere Ermittlungen klären.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.