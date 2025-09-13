Über die Runden kommen? „Zurzeit sehr schwierig“

Mobilität oder Lebensmittel?

Jetzt kommen Probleme mit dem Auto dazu. Der Wagen ist bereits 15 Jahre alt und obwohl sie ihn erst um teures Geld reparieren ließ, steht wieder eine Reparatur ins Haus. Rund 5000 Euro müsste sie in den Pkw stecken – Geld das sie nicht hat. „Ich kann mich entscheiden, ob ich das Auto reparieren lasse oder ob ich die Miete zahle und Lebensmittel kaufe“, sagt die 37-Jährige. Die Situation ist für sie sehr belastend, denn sie ist auf den Wagen angewiesen. Nicht nur, um ihre Tochter in die Schule zu bringen, sondern auch um damit alltägliche Erledigungen durchzuführen. „Wenn ich wieder einen Job habe, werde ich auch ein Auto brauchen“, meint sie.