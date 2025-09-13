Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alleinerzieher im Eck

Über die Runden kommen? „Zurzeit sehr schwierig“

Burgenland
13.09.2025 19:15
Anika Karall hat die nächsten Ausflüge mit den Kindern schon fixiert.
Anika Karall hat die nächsten Ausflüge mit den Kindern schon fixiert.(Bild: Reinhard Judt)

Teuerung, Miete und jetzt noch eine kostspielige Reparatur beim Auto: Bei einer alleinerziehenden Mutter häufen sich seit den vergangenen Wochen die Probleme. Was tun?

0 Kommentare

Vom Pech verfolgt scheint eine alleinerziehende Mutter aus dem Burgenland: Zweimal schlug das Schicksal bei der Krankenschwester zu. Im Vorjahr war sie so unglücklich gestürzt, dass sie heute noch an den Folgen des Unfalls zu leiden hat. Sie befindet sich zwar am Weg der Besserung und macht Reha. Ihren bisherigen Job wird sie allerdings wahrscheinlich nicht mehr ausüben können.

Mobilität oder Lebensmittel?
Jetzt kommen Probleme mit dem Auto dazu. Der Wagen ist bereits 15 Jahre alt und obwohl sie ihn erst um teures Geld reparieren ließ, steht wieder eine Reparatur ins Haus. Rund 5000 Euro müsste sie in den Pkw stecken – Geld das sie nicht hat. „Ich kann mich entscheiden, ob ich das Auto reparieren lasse oder ob ich die Miete zahle und Lebensmittel kaufe“, sagt die 37-Jährige. Die Situation ist für sie sehr belastend, denn sie ist auf den Wagen angewiesen. Nicht nur, um ihre Tochter in die Schule zu bringen, sondern auch um damit alltägliche Erledigungen durchzuführen. „Wenn ich wieder einen Job habe, werde ich auch ein Auto brauchen“, meint sie.

Zusätzlich ist die Miete enorm gestiegen, die Teuerung bei den Lebensmitteln bekommt sie ebenfalls zu spüren. „Es ist zurzeit schwierig, alles unter einen Hut zu bringen“, sagt sie.

„Kindheit genießen“
Mit dem Wagen will sie nun weiterfahren, „bis er stehen bleibt“. Ihrer neunjährigen Tochter erzählt sie natürlich nichts von den Sorgen. „Die soll sich auf die Schule konzentrieren und ihre Kindheit genießen“, meint die alleinerziehende Mama.

„Alleinerziehende stehen oft mit dem Rücken zur Wand: Ein unerwarteter Vorfall reicht, und die finanzielle Existenz gerät ins Wanken. Es braucht in solchen Momenten nicht nur Unterstützung, sondern auch Solidarität, damit betroffene Familien nicht alleine bleiben“, sagt Anika Karall, Obfrau des Vereins „Alleinerziehend – aber nicht allein“.

Um der kleinen Familie zu helfen, wird nun dringend um Spenden gebeten. Jeder Beitrag – ob klein oder groß – trägt dazu bei, dass Mutter und Tochter wieder Hoffnung schöpfen können.

Spenden:
Verein Alleinerziehend
AT28 5100 0900 1730 0700
Kennwort „Auto“

Porträt von Christoph Miehl
Christoph Miehl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
15° / 25°
Symbol bedeckt
Güssing
15° / 25°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
15° / 25°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
15° / 25°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
15° / 24°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
176.258 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
121.310 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
120.480 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
3018 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2312 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Kolumnen
Mit Bettel-Beitrag zur riskanten „Volkspension“
1605 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Burgenland
Neue Kampagne
Aufwühlender Befund: Mobiles Team hilft bei Demenz
Forum in Eisenstadt
Europa im Krieg: Wofür lohnt sich der Kampf?
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Bürger betroffen
Ragweed-Wucher: Großer Ärger über zahnloses Gesetz
Fest in Großwarasdorf
25-Jahr-Jubiläum: Erste Ortstafel in zwei Sprachen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf