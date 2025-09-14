„Die Zahl der Suizidgedanken ist stark gestiegen“
Psychotherapeut warnt:
Lange Wartezeiten, fehlende Therapieangebote und eine wachsende Zahl junger Menschen in Not. Im „Yellow September“ wird auf die Notwendigkeit von psychischer Gesundheit und Suizidprävention aufmerksam gemacht. Warum höchste Dringlichkeit gegeben sei, erklärt Psychotherapeut Michael Kögler.
Ein Jugendlicher, der den Mut verliert, eine Familie, die verzweifelt auf Hilfe wartet – das sind keine Einzelfälle, sondern für viele Alltag in Vorarlberg. Michael Kögler, Obmann des Vorarlberger Landesverbandes für Psychotherapie (VLP), warnt: „Gerade bei Kindern und Jugendlichen wirken sich die Corona-Maßnahmen und die Schulschließungen bis heute negativ aus.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.