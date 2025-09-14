„Die Zahl der Suizidgedanken ist stark gestiegen“

Ein Jugendlicher, der den Mut verliert, eine Familie, die verzweifelt auf Hilfe wartet – das sind keine Einzelfälle, sondern für viele Alltag in Vorarlberg. Michael Kögler, Obmann des Vorarlberger Landesverbandes für Psychotherapie (VLP), warnt: „Gerade bei Kindern und Jugendlichen wirken sich die Corona-Maßnahmen und die Schulschließungen bis heute negativ aus.“