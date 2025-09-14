Schwammerlsucher fand verunglückten Altbauern

Plötzlich dürfte aber ein massiver Ast abgebrochen sein und der Altbauer verlor das Gleichgewicht. Er stürzte zu Boden und blieb dort liegen, ehe er gegen 17 Uhr von einem Schwammerlsucher gefunden wurde. Der setzte sofort die Rettungskette in Gang, doch der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 85-Jährigen feststellen.