Schwammerlsucher fand verunglückten Altbauern

Bei Arbeiten an einer Eiche stürzte ein 85-Jähriger in Bachmanning mehrere Meter von einem selbstgebauten Gerüst. Ein Schwammerlsucher fand den Altbauern, für den aber jede Hilfe zu spät kam.
Samstagnachmittag führte ein 85-Jähriger aus Bachmanning in einem Wald in seiner Heimatgemeinde Forstarbeiten durch. Dabei stand er auf einem selbstgebauten Gerüst, das an der Frontgabel seines Traktors montiert war, und arbeitete in sechs bis sieben Metern Höhe an einer Eiche.
Plötzlich dürfte aber ein massiver Ast abgebrochen sein und der Altbauer verlor das Gleichgewicht. Er stürzte zu Boden und blieb dort liegen, ehe er gegen 17 Uhr von einem Schwammerlsucher gefunden wurde. Der setzte sofort die Rettungskette in Gang, doch der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 85-Jährigen feststellen.
