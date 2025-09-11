Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt

Der Lkw mit einem Fassungsvermögen von 49.500 Litern kippte am Mittwoch unter einer Autobahnüberführung um, bevor es zur Explosion kam, wie die Bürgermeisterin der mexikanischen Hauptstadt, Clara Brugada, mitteilte. Der Unfall habe eine Druckwelle verursacht, sagte Brugada. Durch die Explosion gerieten 18 weitere Fahrzeuge in Brand.