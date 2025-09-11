Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Nach der Explosion eines mit Flüssiggas gefüllten Tankwagens in Mexiko-Stadt steigt die Zahl der Opfer weiter. Mittlerweile sind bereits sechs Menschen ihren schweren Verletzungen erlegen. Rund 20 Personen befinden sich den Angaben zufolge in kritischem Zustand.
Der Lkw mit einem Fassungsvermögen von 49.500 Litern kippte am Mittwoch unter einer Autobahnüberführung um, bevor es zur Explosion kam, wie die Bürgermeisterin der mexikanischen Hauptstadt, Clara Brugada, mitteilte. Der Unfall habe eine Druckwelle verursacht, sagte Brugada. Durch die Explosion gerieten 18 weitere Fahrzeuge in Brand.
Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum drückte „allen Angehörigen, die einen geliebten Menschen verloren haben“ ihr Mitgefühl aus. Nach offiziellen Angaben liegt auch der Fahrer des Tankwagens schwer verletzt im Krankenhaus. Auch Kleinkinder wurden demnach verletzt, darunter mindestens ein Baby.
Schreiende Menschen in zerfetzter Kleidung
Bilder und Videos, die auf sozialen Medien kursierten, zeigten dramatische Szenen. Zu sehen waren Menschen mit Brandverletzungen in zerfetzter Kleidung und schreiende Passanten, die nach der Explosion davonrannten. Behördenangaben zufolge verfügte der Betreiber des Transporters über keine gültige Lizenz zum Transport von Flüssiggas.
