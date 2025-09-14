Die schlimmsten Angebote aus der Miet-Hölle

Prophezeiung von Grödig-Boss wurde im Hit wahr
Salzburger Liga
Schimmel an den Wänden, die Dusche im Wohnzimmer oder Tauben am Balkon – die „Krone“ hat Perlen aus dem Kuriositäten-Kabinett des Mietmarktes in Salzburg zusammengetragen. Schlimmer geht es fast nimmer!
Wer in Salzburg auf der Suche nach leistbarem Wohnraum ist, braucht Nerven aus Stahl. Durchschnittlich 11,90 Euro pro Quadratmeter inklusive Betriebskosten machen Salzburg laut der aktuellen Erhebung „Wohnen 2024“ der Statistik Austria zum teuersten Bundesland für Mieter in ganz Österreich. An sich schon schlimm genug.
