Protziges Projekt

Trumps geplanter Ballsaal soll noch größer werden

Außenpolitik
14.09.2025 10:50
Trump gestaltet das Weiße Haus nach seinen Wünschen um. Sein geplanter Ballsaal soll jetzt noch ...
Trump gestaltet das Weiße Haus nach seinen Wünschen um. Sein geplanter Ballsaal soll jetzt noch größer werden als anfänglich angekündigt.(Bild: AFP/JIM WATSON)

Der von US-Präsident Donald Trump geplante Ballsaal auf dem Gelände des Weißen Hauses soll nach einem Medienbericht größer werden als bisher geplant. Der TV-Sender NBC News zitierte den Republikaner, mit dem das Medium am Samstag telefoniert hatte, mit den Worten: „Wir machen ihn ein bisschen größer.“ 

0 Kommentare

Der Sender berichtete, der Ballsaal soll Platz für 900 Personen bieten. Im Sommer hatte das Weiße Haus noch von 650 Sitzplätzen gesprochen.

Trump gestaltet Weißes Haus um
Trump hatte im Sommer von einem „großartigen Vermächtnisprojekt“ gesprochen. An vielen Stellen lässt er das Weiße Haus nach seinen Wünschen umgestalten. Er ließ das Oval Office aufpolieren und betont jetzt den Goldglanz. Im Rosengarten wich eine Rasenfläche einem Steinplatten-Sitzbereich.

Der von Trump geplante Ballsaal soll auf dem Gelände des Weißen Hauses in Washington entstehen.
Der von Trump geplante Ballsaal soll auf dem Gelände des Weißen Hauses in Washington entstehen.(Bild: APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Die Arbeiten am Ballsaal-Projekt sollen vor dem Ende der zweiten Amtszeit Trumps abgeschlossen sein, die bis Jänner 2029 läuft. Der Ballsaal wird laut den früheren Plänen weitgehend vom Hauptgebäude getrennt sein und im Ostflügel des Gebäudekomplexes entstehen.

Lesen Sie auch:
Donald Trump ist Gold bekanntlich nicht abgeneigt.
Protzige Umbaupläne
„Trump verwandelt das Weiße Haus in Mar-a-Lago“
01.08.2025

Pomp und Geltungssucht
Kritiker des Projekts halten Trump Pomp und Geltungssucht vor. Die Kosten hatte das Weiße Haus auf rund 200 Millionen Dollar (etwa 175 Millionen Euro) beziffert – dafür nicht näher benannte Spender und Trump wollen demnach zahlen.

