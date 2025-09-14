Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Festnahme gelungen

„Rubel gegen Euro“: Betrüger aufgeflogen!

Kärnten
14.09.2025 10:25
(Bild: APA/EVA MANHART)

Zwei scheinbar verzweifelten Männern helfen wollte ein Kärntner Paar in Patergassen. Doch wie sich herausstellte, waren die beiden Betrüger – und es wurde eine Sofortfahndung eingeleitet! 

0 Kommentare

Die beiden Männer befanden sich am Straßenrand im Bereich der Kreuzung zur Nockalmstraße. Eine Lenkerin aus dem Bezirk Feldkirchen fuhr zufällig an den beiden vorbei. Die Frau (50) und ihr Beifahrer (43) hielten an, denn ihnen kamen die beiden Männer (51 und 25) aus Rumänien verzweifelt vor. Und so wollten die beiden Kärntner helfen.

Duo gab vor, tanken zu müssen
„Die beiden rumänischen Staatsbürger fragten, ob es möglich wäre, Geld zu wechseln, da sie lediglich belarussischen Rubel bei sich hätten und dringend tanken müssten“, erzählt die Polizei. Der Beifahrer der Frau zeigte sich einverstanden und übergab in Folge 50 Euro. Dafür erhielt er einen belarussischen 500-Rubelschein, der laut den Männern umgerechnet einen Wert von etwa 120 Euro haben soll.

„Schein hat keinen Wert“
Nachdem die Geldübergabe vollbracht war, machten sich die Rumänen aus dem Staub. Nach einer kurzen Internetrecherche wurde dem 43-Jährigen bewusst, dass es sich um einen Betrug handelt, „denn der übergebene Schein hat keinen Wert“. Sofort zeigte das Opfer den Vorfall bei der Polizei an.

Nach kurzer Fahndung konnten die Täter schon gefasst werden. „Das betrügerisch herausgelockte Bargeld des 43-Jährigen und der 500-Rubelschein wurden sichergestellt“, so die Polizei, und weiter: „Eine Überprüfung ergab auch noch, dass gegen einen der Männer ein aufrechtes Aufenthaltsverbot besteht.“ Beide wurden vorläufig festgenommen. 

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
185.797 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
135.479 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
122.359 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
2682 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2326 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
1791 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Kaisers Nachfolger?
Umfrage vor Parteitag stellt Fellner auf die Probe
Festnahme gelungen
„Rubel gegen Euro“: Betrüger aufgeflogen!
Gefährliche Fahrt
Geisterfahrer mit Kindern im Auto gestoppt
Krone Plus Logo
Austria Klagenfurt
Fehlende Gehälter: Für Lizenz wird‘s nun brenzlig!
Großeinsatz
Männer durch Stichflamme aus Heizstrahler verletzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf