„Rubel gegen Euro“: Betrüger aufgeflogen!

Duo gab vor, tanken zu müssen

„Die beiden rumänischen Staatsbürger fragten, ob es möglich wäre, Geld zu wechseln, da sie lediglich belarussischen Rubel bei sich hätten und dringend tanken müssten“, erzählt die Polizei. Der Beifahrer der Frau zeigte sich einverstanden und übergab in Folge 50 Euro. Dafür erhielt er einen belarussischen 500-Rubelschein, der laut den Männern umgerechnet einen Wert von etwa 120 Euro haben soll.