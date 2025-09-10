Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali

Sie wurde nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Antara in einem Sumpf bei ihrem Heimatdorf Pengambengan im Westen Balis gefunden. Das Motorrad, auf dem sie mit ihrem Mann unterwegs waren, war in der Nacht auf einer überfluteten Straße von starken Strömungen fortgerissen worden. Im Bezirk Jembrana ertrank ein 38-jähriger Mann in den Fluten, während in Denpasar ein mehrstöckiges Haus einstürzte. Hier starben vier Menschen, zwei wurden lebend aus den Trümmern geborgen.

Urlauber mit Schlauchbooten gerettet

Starkregen hatte in den vergangenen Tagen große Teile Balis heimgesucht. Die für ihre Reisefelder, Tempel und Strände bekannte Insel ist bei Touristen aus aller Welt beliebt. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde war neben der Hauptstadt Denpasar unter anderem auch der beliebte Urlaubsort Kuta betroffen. Einsatzkräfte waren mit Schlauchbooten im Einsatz, um Urlauber aus ihren Hotels in Sicherheit zu bringen, wie das Online-Nachrichtenportal „Detik“ berichtete.