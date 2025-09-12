Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container

Unglücksursache noch unklar

Der Frachtbetrieb am betroffenen Pier musste vorübergehend eingestellt werden, während Rettungskräfte die im Wasser treibenden Container mit Fracht aus China sicherten. Wie ein Sprecher des Hafens von Long Beach erklärte, habe sich der Vorfall kurz vor 9 Uhr (Ortszeit) ereignet. Es seien glücklicherweise keine Verletzten zu beklagen, sagte er und fügte hinzu, die Ursache des Vorfalls werde derzeit von den Behörden untersucht.