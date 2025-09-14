Aktivkohle fing Feuer: Flammen in Gewerbebetrieb

Die Einsatzkräfte wurden um 4.46 Uhr zu dem Brand in Riedlingsdorf im Bezirk Oberwart alarmiert. Fünf Feuerwehren waren mit 89 Mitgliedern im Einsatz. Den Helfern gelang es, das Feuer durch zwei gleichzeitige Löschangriffe auf der Innen- und Außenseite unter Kontrolle zu bringen.