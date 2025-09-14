Aktivkohle fing Feuer: Flammen in Gewerbebetrieb

Flammenmeer in der Nacht auf Sonntag in einem Gewerbebetrieb im Südburgenland: Dutzende Feuerwehrleute kämpften gegen einen Großbrand an. Lose gelagerte Aktivkohle hatte sich aus bisher unbekannter Ursache entzündet.
Die Einsatzkräfte wurden um 4.46 Uhr zu dem Brand in Riedlingsdorf im Bezirk Oberwart alarmiert. Fünf Feuerwehren waren mit 89 Mitgliedern im Einsatz. Den Helfern gelang es, das Feuer durch zwei gleichzeitige Löschangriffe auf der Innen- und Außenseite unter Kontrolle zu bringen.
Beim Einsatz kamen mehrere Atemschutztrupps, Wärmebildkameras und eine Drohne zur Beobachtung von Glutnestern und Temperaturanstiegen zum Einsatz.
Schüttgut zum Ablöschen ins Freie gebracht
Besonders aufwendig gestalteten sich laut Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos Oberwart die Nachlöscharbeiten, weil das lose Schüttgut mit Radladern ins Freie transportiert und dort mit Löschmonitoren abgelöscht werden musste. Diese Arbeiten dauerten am Sonntagvormittag weiter an.
Kommentare
